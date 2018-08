Juhul, kui sul on uus partner ja tahad teda tundma õppida ning selgusele saada, mil määral sobite, minge täna koos reisile või vähemalt väljasõidule.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Millised on sinu tervist kahjustavad harjumused? Täna jagub sul jõudu ja otsustavust nendest vabanemiseks, nii et võta ennast kokku ning alusta kohe!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on ju silmapiiril keegi, kellest oled sisse võetud, ometi häbened ja käid kui kass ümber tulise pudru ... Võta kätte ja lähene talle – ja su maailm muutub hetkega!

Lõvi

23. juuli – 22. august

On suurepärane päev tervise edendamiseks, eriti loobumiseks halbadest harjumustest. Haara enda ettevõtmistesse kaasa ka pereliikmed, kes muudatust vajavad.

Neitsi

23. august – 22. september

Su ideed jõuavad teistele paremini kohale, kui su väljendusviis on loominguline. Ära hoia oma seisukohti endale, ütle need valjul häälel välja ja näed – sul on kaasamõtlejaid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap on sul juba mõnda aega plaan kodus midagi parandada või siis lihtsalt ümber kujundada, ehk suurem remontki ette võtta. Täna võiksid alustada, vähemalt plaanegi teha.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul on mõtteid, mida ei tasu endale hoida. Oskad oma mõtted täpselt ja väljendusjõuliselt sõnadesse panna. Avalik esinemine tuleb muljet avaldavalt hästi välja.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui sul on õnnestunud ahvatluste kiuste oma salajaste unistuste täitmiseks raha kõrvale panna, siis täna võib olla sobiv aeg ära osta need asjad, mille jaoks seda kogunud oled.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Jõudu on küll palju, kuid see saab täielikult avalduda vaid juhul, kui sinuga on sobivad kaaslased. Kui sul on olemas õiged koostööpartnerid, suudate koos lausa mägesid liigutada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Muudatused, millest salamisi unistanud oled, annab täna ehk teoks teha. See puudutab eelkõige karjääri teemat. Julge ülemusele oma soovidest rääkida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

On hea päev õppima asumiseks, aga ka lühiajaliseks intensiivseks täienduskoolituseks. Sul tuleb pingutada, aga tarkus, mille tänane kogemus sulle annab, on vaeva väärt.

