Sibulad. Igal pool. Müügiletil ja piruka sees. Kala. Tagasihoidlikumalt esindatud kui sibul, aga siiski kohal. Nii supis kui ka Arhangelski kotletis. Ning sigur, mille mõrust maitsest Peipi ääres pääsu ei ole. See on Peipsi toidu tänav, 175 kilomeetrit pikk, mis kulgeb piki Peipsi järve rannajoont. Algab Vasknarvast, lõpeb Saaboldal.

Isegi juhul, kui alata toiduretke Lohusuust, põigata korraks Kallaste sibula- ja kalalaadale talvevarusid seotama ja lõpetada Kolkjal, kulub käiguks üle kaheksa tundi. Aga iga rännakule kulutatud minut on säärast hinda väärt. Kust muidu saaks teada, miks on Lohusuu värsked hapukurgid kõige paremad või mispärast küpstetakse Peipsi ääres Arhangelski kalakotlette.

Külaresto „Kaluri sara taga” Lohusuul tõi letile nii krõmpsu kurgi, Arhangelski kotletid ja kaht sorti sibulapirukad. Sääraseid pirukaid, kus sibulaga pole koonerdatud, võiks linnakohvikudki pakkuda. Kuid lahtine sibulapirukas, kus pole grammigi nisujahu, on puhas ime. Lohusuulased mäletavad, et kultuuriminister Indrek Saargi olla sellest vaimustusse sattunud ning kiitnud: „See pirukas lihtsalt sulab mul suus!” Puhas tõde: see rukkijahu- ja kartulitaignal pirukas on laupäevase toidupeo hitt!

Tammispää pop-up kohvik „Pireti juures” kandis lauda kalakotletid, marineeritud ja pirukasse pandud suvikõrvitsa ning praetud rääbise. Võimas, eriti hetk, mil järveäärne rahvas pimedusega löödud tulijaile selgeks tegi, kuidas tegelikult rääbist süüa tuleb. Unustage kahvlid ja noad, rääbise puhul pole neid vaja! Õigupoolest tuleb rääbist süüa kassi kombel: alustad kiiresti ja valutult peast ning lõpetad siis, kui sabaotski on suhu kadunud.

Mustvee täheks tõusis koduaeda kolinud restoran Kääpa OTT – säärast kartuliüllatust (grillitud kartul hapukoore ja maasuitsusingiga) polnud varem kogenudki. Lihtsalt rabav! Kuid vähem vahvad polnud Kallaste pop-up kohviku „Madrus” kuivatatud tindid ning Kolkja „Tädi Śura restoraani” hoovi püstitatud kohviku porknakook siguriglasuuriga ning sigurikohv. Tõsi, sigurisupp seente ja saiakuubikutega oli nii paks ja mõrkjas, et võttis hetkeks silme eest mustaks. Ilmselgelt pole see roog algajatele! Edasijõudnud seevastu kiitsid taevani. Ning sibulapirukat sai ka tädi Śura juures. Kuis siis teisiti!