Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmiseks vajalike seadusemuudatuste eelnõu. Ühendasutuse nimeks saab Keskkonnaamet.

„Ühiskonna ootused keskkonnaprobleemide kiireks lahendamiseks järjest kasvavad ning meil tuleb nendele ootustele vastata. Suuremas asutuses on seda võimalik paremini saavutada,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler ühendamisplaani kommenteerides. „Meie ootus on, et riigireformi eesmärki toetav ühendasutus tuleb tugev ja kliendisõbralik, asjatundlik partner nii ettevõtetele kui ka teistele riigiasutustele. Keskkonnajärelevalve ühendasutuses seejuures kindlasti tugevneb, sest info liigub kiiremini ja toiminguahelad on lühemad.”

Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni tegevuses on kattuvaid või sarnaseid ülesandeid. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat. Muu hulgas väljastab amet keskkonnalube. Nende lubade alusel kontrollib Keskkonnainspektsioon looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide järgimist. Asutuste liitmine loob võimalused põimunud ülesandeid paremini täita. Samas teeb see lihtsamaks keskkonnaasju ajava tavakodaniku suhtlemise riigiga.