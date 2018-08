Varoufakise sõnul on see laen teinud kreeklastest kasinuse ohvrid ning inimesed vaevlevad kehva majanudusliku olukorra tõttu pidevas depressioonis.

Varoufakis kirjeldab The Guardianis, et Kreeka sisenes 42 aasta pikkusesse kasinusperioodi, kuna Euroopa liidult, Euroopa keskpangalt ja Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) laenuks saadud raha tuleb 2060. aastaks tagastada. Endise rahandusministri sõnul ei lubatud Kreekal pankrotti välja kuulutada, kuna kardeti selle mõju suurtele Lääne-Euroopa pankadele. Selle asemel anti Kreekale suurim laen inimkonna ajaloos.

Viimasel nädalal on maailma meedia rõõmustanud selle üle, et kolmas Kreeka päästepakett viidi lõpuni ning riik peaks nüüd justkui taas jalgel olema. Kreeka endine rahandusminister Yanis Varoufakis asja nii optimistlikult ei näe ning lajatab, et Kreeka ei ole mitte päästetud, vaid aastakümneteks Euroopa liidu võlaorjuses.

"Kujutlege, kui sarnase laenu oleks saanud Ühendkuningriik," näitlikustab mees. "Mõelge, mis oleks juhtunud, kui seal oleks palgad 40% langenud, pensionid 45% ja miinimumpalgad 30%. Ühendkuninriigist oleks saanud Euroopa tühermaa, just nagu Kreeka praegu on."

"Kuid kas see luupainaja ei lõppenud eelmisel nädalal? Mitte sinna poolegi," jätkab Varoufakis. Ta kirjeldab, et Kreekas on naerväärselt kõrged maksud, samas kui inimeste sissetulekuid on tohutult kärbitud. Varoufakise sõnul kavatseb Kreeka valitsus kasinuspoliitikaga jätkata, mistõttu süveneb ka rahva vaesus.