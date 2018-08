Vastne vabaduskivi laureaat Ivo Linna meenutab Maalehes 1988. aasta augustis Tallinna lauluväljakul toimunud esimest Rock Summerit, kus osalejate hinges segunesid nii vabaduseaade kui ka Siberisse saatmise hirm.

"Ja kui kõik mürinaga käima läks – mitte keegi ei uskunud ju siis, et midagi sellist saab üldse Nõukogude Liidus toimuda. Aga festival toimus ja toimis! Soomlastel on väga hea dokfilm, kuidas nad võimendustehnikat läbi Vaalimaa siia tõid ja kuidas kogu see logistika üldse käis," meenutab Linna.

"Rock Summeri peakorraldaja Jüri Makarovi auks peab ütlema, et kõik lavaalused garderoobid olid head toitu ja kärakat täis, mistõttu algas kohe ka tohutu vennastumine."

