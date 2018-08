Vabaerakondlane Aimar Altosaar annab enda Facebooki kontol teada, et lahkub erakonnast.

"Head erakonnakaaslased! Kustutan täna oma nime erakonna liikmete nimekirjast. Mind ootab töö, mis eeldab mitte seotust erakondadega. Valitsuserakondade toiduahelatest rikutud poliitiline kultuur on kujundanud olukorra, kus mitmetel elualadel pole soovitav kuuluda ühessegi erakonda," selgitab Altosaar enda otsuse tagamaid.

Ta jätkab kohe, et tegelikult ei peaks poliitiliste ühenduste liikmeskond olema fikseeritud riiklikus registris vaid peaks jääma iga erakonna siseasjaks. Ka erakonna registreerimiseks minimaalse liikmete arvu kehtestamine on anakronism, mis ei sobi Altosaare arvates kaasaegsesse avatud demokraatlikku ühiskonda. "Tean, et Vabaerakond tegeleb demokraatia arendamisega edasi, kuhu ka mina saan edaspidigi anda oma panuse sidumata end otseselt ühegi erakonnaga," lisab mees.