Kevadel näitas saade "Kuuuurija" lugu, kus võeti luubi alla kiropraktik Allan Oolo tegevus. Tuli välja, et end doktoriks tituleeriv mees polegi päris arst ja viib meditsiinilisi protseduure läbi kohtades, kus seadus neid teha ei luba.

Nüüd kirjutab "Kuuuurija" lehekülg, et Terviseamet on teinud otsuse, et mees ei tohi enam doktorina töötada.

Terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri kinnitas "Kuuuurijae", et Allan Oolole Canadian Memorial Chiropractic College`i poolt väljastatud diplom ei anna talle õigust töötada Eestis tervishoiutöötajana ega kasutada enda reklaamimiseks sõna "doktor".

"Riikliku järelevalvemenetluse otsusena on terviseamet teinud ettekirjutused kolmele arstile tervishoiuteenuse osutamise eest tegevuskohas, millel puudub tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba," ütles Saluri.

Refereeritud artikli täisteksti loe "Kuuuurija" veebilehelt.