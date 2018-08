Ojuland märkis, et tema 25 aastat poliitikas on möödunud peaasjalikult välispoliitikas. "Jätta kutsumata endine välisminister, kes on viinud läbi ja lõpuni Euroopa Liidu ja NATOga liitumise läbirääkimised..." märkis Ojuland.

Välisministeerium kinnitas, et kõik endised välisministrid said kutse juubelipeole, välja arvatud Kristiina Ojuland, kelle puhul viidati tema viimase aja skandaalsetele tegemistele.

"Pigem võib olla see väiklane otsus kellegi poolt... Tekitab tunde, et Eesti on muutumas kastiühiskonnaks, et ühed on poliitiliselt kõlbulikud ja teised persona non grata'd," nentis Ojuland.

Ojuland võrdleb end USA president Donald Trumpiga, kelle poliitika samuti paljudele meelepärane pole, kuid ometi tuleb temaga suhelda.