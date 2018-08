Sel nädalavahetusel sõudsid abieluranda Argo Ader ja tema kallim Maarja Kerner. Paarike vahetas tõotusi Leigo järve kaldal.

Pulmakülalised on postitanud sotsiaalmeediasse pilte märksõnaga #aderitepulm. Nii on näha, et külaliste seas on näiteks fotograaf Ardo Kaljuvee oma kihlatuga, näitlejanna Gerli Rosenfeldt, DJ Andres Puusepp oma kaasaga ning Mihkel ja Polina Mattisen.

Kuvatõmmis Instagram story'st (instagram.com/neledvorjaninov)

Argo ja Maarja kihlusid 2016. aastal vahetult pärast valentinipäeva Tais.