"Tulemas on neljas poeg," sõnab tšellomängija Silvia Ilves, kes ootab neljandat last. Uut ilmakodanikku ootab kodus ees juba kolm suuremat venda.

Silvia avaldas neljanda lapse ootuse Õhtulehele juuli keskpaigas ning ütles, et tunne on, nagu oleks eksamil õnnestunud. "Tavaliselt naised, kes on suurest perest, tahavad vähe lapsi, kui üldse. Mõned mu tuttavad imestavad, et kuigi ma olen suurest perest, siis mul seda tunnet pole," rääkis ta.

Siis veel Silvia lapse sugu ei teadnud. "Põnev on jälle mõelda, et kas saan nüüd poisi või tüdruku," ütles ta. Küll aga oli tehtud esialgne prognoos. "Eelmine kord, kui ma last ootasin, lubati ka tüdrukut. Vanaema oli juba väikesed roosad tekikesedki valmis õmmelnud ja poes kleidikesi vaadanud. Hõiskan siis, kui 21 nädalat täis on, siis saab lõpliku kinnituse," ütles ta.