„Võimas tunne oli!“ õhkab slackliner ehk tasakaaluliinil trikitaja Jaan Roose, kes tegi laupäeva pärastlõunal midagi täiesti erakordset – mees hüppas 117 meetri kõrgusel Swissoteli tornide vahele tõmmatud tasakaaluliinil tagurpidisalto ning püstitas sellega maailmarekordi.

„Proovis ma niimoodi ei maandunud, vaid ainult sellesama sündmuse ajal. See oli võimas. Kergendus oli, et sai tehtud,“ räägib Jaan, kes on selleks hullumeelseks trikiks valmistunud juba mitu aastat.

Jaan Roose rekordikatse Swissoteli tornide vahel (Jaanus Ree)

15 minutit enne triki algust on Swissoteli ümbrusesse kogunenud inimesi umbes saja kanti, kes kõik tahavad näha, kuidas Jaanil rekordikatse õnnestub. Veerand tundi enne tibab vihma ja tõuseb ka tuul. „Ei tea, kas ta teeb seal mingeid vigureid ka? Loodame, et ta ikka ümber ei mõtle,“ arutavad omavahel kaks vanahärrat, kes teavad täpselt, et Jaan on kunagi megastaar Madonnaga tuuritanud ja Venemaal talendisaates käinud.

Pisut pärast kella kaht päeval astub Jaan tornide vahele tõmmatud liinile. Kõnnib alustuseks ühelt katuselt teisele. Ja siis tagasi. Pea igat tema sammu saadab publiku tormiline aplaus ja hõisked. Ja siis ongi aeg saltot proovida. Esimene katse õnnestub, Jaan maandub jalgadele, kuid kaotab tasakaalu ja kukub liinilt. Teine kord õnnestub aga perfektselt. „Ta saigi hakkama, tasus meil siia ikka tulla!“ hõiskavad publikust kaks tüdrukut.

Jaan Roose rekordikatse Swissoteli tornide vahel (Jaanus Ree)

Pärast rekordisooritust tuleb Jaan hotelli fuajeesse intervjuud andma ning naeratus ei kao tema näolt hetkekski. „Me saime ikka hullult kihvti sündmusega hakkama. Ma tänaksin kõiki partnereid – MTÜ Vabadussport, kes liini üles pani, Sportland ja Swissotel. Üksi poleks ma seda korraldada suutnud. Pole päris nii, et ma tulen kohale, panen liini paika ja teen triki,“ ütleb Jaan. „Swissoteli inimesed teadsid näiteks, milline aeg aastast on selle triki tegemiseks parim.“ Sündmust planeeriti mitu aastat, päris paari kuu töö see polnud.

Miks otsustas Jaan kõrgustes just tagurpidisalto kasuks? „Saltosid tahetakse näha ja need on tihti esimesed trikid, mida tahetakse teha. Lisaks on kõrguses jalgadelt jalgadele tagurpidisalto tehniliselt keeruline ja seda hinnatakse,“ räägib ta. Sama trikk on Jaanile toonud võidu ka Red Bulli võistlustel. Muidugi kordades madalamal liinil. „Linnas ja kõrghoonete vahel sellise triki tegemine on samuti esmakordne.“ Muide, võistlustel tehakse sedasama trikki vaid 10 meetri kõrgusel, seega ületas Jaan senise kõrguse lausa 107 meetriga!

Jaan Roose rekordikatse Swissoteli tornide vahel (Robin Roots)

Jaan tunnistab, et enne liinile minekut jalad ikka värisesid ka. „Ma tegin küll varahommikul ka soojenduse ja katsetasin, kas see liin üldse toimib. Päevase etteaste jaoks tõmbasin liini rohkem pingule ja pidin sellega uuesti harjuma. Selleks ma kõndsingi enne edasi-tagasi. Kui ma oleks seal rohkem harjutama ja soojendama hakanud, oleksin end liiga ära väsitanud,“ selgitab ta.

Hommikusel soojendusel proovis ta samuti saltot teha, kuid ükski proov polnud edukas. „Sündmusel tuli teise katsega korralikult ära. Esimene katse oli juba ka päris hea, sain jalad peale, kuid ei saanud tasakaalu kätte. Kõige raskem ongi kukkumise ära hoidmine ja püstijäämine,“ paljastab ta. „Võid küll jalad liinile saada, kuid see ei tähenda, et kõik on tehtud – sealt on veel väga palju minna, et ka püsti jääda.“

Jaan Roose rekordikatse Swissoteli tornide vahel (Jaanus Ree)

Jaan tunnistab, et vaimne valmisolek on triki juures samuti oluline. „Esimeseks katseks valmistusin natuke kauem, kui oleksin tahtunud. Siis hakkad üle mõtlema ja põletad end ettevalmistusega läbi – lähen, ei lähe, kas nüüd lähen? Võistlustel ja treeningutel jääbki tihti sooritus selle taha, et inimene mõtleb liiga kaua.“ Jaani sõnul tuleb tegutseda ja esimene samm teha. „Kui esimesi samme uuesti teed, siis on kolmandal-neljandal korral juba stabiilsem ka lihvitum tehnika.“

Tornide vahele püstitatud liin oli 30 meetrit pikk ning Roose sõnul on see ka maksimaalne pikkus, millega hästi hakkama saada. „Kui liin oleks paar meetrit pikem, oleks juba palju keerulisem olnud. Maapinna kohal on liin tavaliselt 25 meetri pikkune.“

Ilm õnneks soosis rekordiüritust. „Vaatasime 15 minutit enne, et natuke tibutab, aga et tuul pole väga hull. Jälgisime pidevalt ilmateadet ja lõpuks ma loobusin sellest, sest ilmateade pidevalt muutus. Ma olin tegelikult hullemaks valmistunud, et on tugev vihm ja tuul. Õnneks seda polnud.“

Jaan ütleb, et kuulis üles ka väga hästi, kuidas inimesed talle maa pealt kaasa elasid. „Kahe hoone vahel liigub heli väga hästi. Mitte ainult plaksutamine, aga ka autode sõit, sireenid ja kogu linnamüra. Kui esimese kõndimise ära tegin, hakkasin kuulama, mis tänaval toimub. See segas natuke keskendumist ja otsustasin, et pean kuulama seda, mis mu sees toimub, mitte ümbrust.“

Uut kõrguste vallutamise plaani Jaanil praegu ei ole. „Peab rahulikult mõtlema, sest suured asjad nõuavad ka suurt koostööd. Ma ei teinud seda üksi, mul olid abiks oma ala profid.“ Jaan muigab, et pärast rekordi püstitamist ta šampust avada ei saanud, sest liin oli vaja enda järelt ka ära koristada. „Rahulikumalt saan magada küll,“ naerab ta.