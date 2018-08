Kristiine linnaosas on täna avatud hulganisti hoovikohvikuid. Registreerunud on üle 30 hoovikohviku, mis on seni suurim arv võrreldes eelmiste aastatega.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe rääkis, et kutsub pealinlasi külastama hoovikohvikuid, tutvuma Kristiine kogukonnaga ja uudistama põnevaid aedu ning hoove.

"Tegevust ja põnevaid kohti jätkub üle kogu linnaosa, sest sel korral on huvi kohviku avamise võimaluse vastu olnud väga suur. Hoovikohvikutes saate maitsta erinevaid küpsetisi, kodujäätist ja muid koduseid hõrgutisi. Kokkuvõttes on meie linnaosas palju rohelust, mistõttu hoovikohvikud sobivad siia igati hästi," võttis Riibe ürituse kokku.