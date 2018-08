✨ JAAN x 117M ✨ Täna varahommikul tegi @jaantastic esimesed sammud 117m kõrgusel. Juba 14:00 tuuni meie kanalis otseülekande lainele, et näha tema maailmarekordi katsetust - tagurpidi salto 117m kõrgusel slackline’il. 😲🙌 📸 @jaanusree #nikeeesti #vabadussport

A post shared by Sportland Eesti (@sportlandeesti) on Aug 25, 2018 at 12:18am PDT