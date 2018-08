Lauluväljakul möllab suur retrofestival We Love The 90s, mis on kokku toonud palju kaugete aegade austajaid. Õhtuleht uuris inimestelt, kui nad saaksid üheksakümnendatest tagasi tuua ühe asja, siis mis see oleks.

Vaata videost, mida inimesed üheksakümnendatest igatsevad.