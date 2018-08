Lauluväljakul möllab suur retrofestival We Love The 90s, mis on kokku toonud palju kaugete aegade austajaid. Õhtuleht uuris inimestelt, kes on nende arvates üheksakümnendate parimad ja halvemad artistid.

Vaata videost, mida inimesed üheksakümnendate muusikast arvavad.