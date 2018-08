2012. aastal puhkenud Reformierakonna rahastamisskandaali üheks osaliseks oli tolleks ajaks kaheksa korda karistatud metsavaras Mairo Kiho. Sel neljapäeval oli ta uuesti kohtu all, seekord kehalise väärkohtlemise paragrahvi järgi, kirjutab Delfi.

Lisaks varasematele karistustele sai Kiho eelmisel aastal karistada ka narkokuriteo eest.

Kui Silver Meikar teatas 2012. aastal, et Reformierakonna endine peasekretär Kristen Michal oli mõned aastad varem korraldanud Reformierakonna ebaseadusliku rahastamise skeemi, siis algatati seejärel kriminaalasi ning prokurör Heili Sepp kutsus üles kõiki teada andma, kellel on infot Reformierakonna ebaseaduslikust rahastamisest. Temaga tuli rääkima Kiho, kes ütles, et riigikogu liige Kalle Palling küsis partei toetuseks raha ja lubas vastuteenet.

