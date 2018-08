Rahvastikuregistrijärgsed Saue valla elanikud saavad edaspidi Elroni rongides lisaks II tsoonile tasuta sõita ka III ja IV tsoonis.

„Edukas koostöö Saue vallaga on kestnud juba mitu aastat ning meil on hea meel, et see jätkub veelgi suuremas mahus. Soodustuse laiendamine võimaldab muuta keskkonnasäästliku rongi peamiseks liikumisviisiks nii valla sees kui ka Tallinnasse sõitmisel,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Meie jaoks sümboliseerib rong Saue valda laiemalt, sõidab vaikselt, aga kiiresti, on keskkonnasõbralik. Raudtee on Saue valla oluline telgjoon, mis mingis mõttes dikteeris ka meie ühinemise piirkonnad,“ ütles Saue vallavanem Andres Laisk. „Juba järgmise aasta lõpust on loodetavasti rongiga ühendatud meie valla kaks kaugeimat punkti – Laagri ja Turba. Kõigil raudtee mõjupiirkonda jäävatel Saue valla elanikel, keda on ligikaudu 75 % elanikkonnast, peaks olema meie nägemuses võimalus pääseda rongiga valla keskusesse Saue linna. Täiendavalt korraldame jaamades „Pargi ja reisi“ lahenduste väljaarendamist ning etteveoliine bussidega.“

Tasuta saab sõita Läänesuunal alates Riisiperest kuni Laagrini ja vastupidi. Osade Saue valla elanike lähimad rongipeatused asuvad ka Edelasuunal - seal saab rahvastikuregistrijärgne Saue valla elanik tasuta sõita Rapla ja Valdeku peatuse vahel.

Endiselt tuleb soodustusega pileti soetamiseks esitada klienditeenindajale isikustatud ühiskaart ja isikut tõendav dokument, Tallinnasse sõitmisel tuleb tasuda ühe tsooni pileti hind Elroni sõidukaardil oleva rahaga. Soodustusega üksikpileteid saab soetada vaid rongist ning 30 päeva pileteid aadressilt www.pilet.ee.