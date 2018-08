Eesti juurtega, kogu elu Californias elanud õppejõud David Ilmar Beecher arvab, et eesti inimesed võiksid rohkem märgata, kui tore on olla väike.

„Nagu juba Rousseau on öelnud, toimib demokraatia vaid siis, kui riik on väike ning kodanikud tunnevad üksteist ja jõuavad omavahel suhelda,” selgitab Beecher LP-s. „Ka mina tundsin end Eestis olulisemana ja rohkem kaasatuna kui USA-s kunagi olen tundnud. Sõprade peale saab rohkem loota ja on ka päris suhtlemist.”

Ajaloolasena soovitab Beecher eestlastel aga minevikku lahkemalt suhtuda: „Enne kui mõnda ajaloolist isikut hukka mõista, tasub küsida, mida mina teeksin, kui oleksin see inimene.”

