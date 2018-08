Mõni päev tagasi avaldas näitleja Peeter Oja oma Facebooki lehel, et plaanib teha uut erakonda. Kui siis võis arvata, et tegu on pigem naljaga, hakkab nüüd mõte aina rohkem jumet võta ja Peeter värbab juba kaaslasi.

"Mul on tunne, et minu algatatud idee, luua uus erakond Eesti 371, hakkab võtma jumet. Pooldajaid on. Nüüd oleks vaja teha järgmine samm. Raha! Kellel vähegi käpp sees moosigu Hooandja või Kulka tagatubades. Eriti hea, kui meiega liituks mõni maadlushuviline orientalist. Saaks EAS-ist ka tsiba," kirjutab Oja.

"Olgem ausad, kui isegi Jürgen Veber sai oma hookus pookustele toetust, asi see meilegi piserdada. Eesti 371 saab olema Eesti rahvusvaheline abrakadabra! Oleks vaja ka mõnd kõiketeadvat politoloogi, kes meie tegemisi ja tulevikupotentsiaali positiivses võtmes analüüsib. Tõnis Saarts oma hiromantlike võimetega oleks ideaalne. Programmi kohapealt oleks tark olla hetkel vaoshoitud. Kui küsitakse, vastame, on laual ja tegeletakse."