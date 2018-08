„Konrad Mäest räägitakse tihti kui legendist ja müüdist,“ kõneles Eesti väljapaistvaima maalikunstniku Konrad Mäe näituse kuraator Eero Epner, kui ta KUMU kunstimuusemis meistri müstiliste maastikuvaatedete ekspositsiooni avas. „Mulle tundub, et kõige halvem asi, mis saab kunstnikuga juhtuda, on see, kui öeldakse, et ta on müüt.“