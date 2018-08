Mees otsustab naisele jõuludeks rinnahoidja kinkida, kuid ei oska müüjale mõõtu öelda.

"Kas tal on rinnad nagu kõrvitsad?" küsib müüja.

"Ei, nii suured need küll pole," raputab mees pead.

"Kas nad on niisugused nagu apelsinid?"

"Ei, väiksemad."

"Noh, siis nagu kanamunad?"

"See juba läheb. Nagu praemunad..."