„Kõik on kuulnud „Päevakaja“ ja päevauudiseid. Meie „Meelejahutaja“ on RAMETO uudisleid. Eks pärast töökat nädalat on vaja ka meelelahuteid! Tööpäev toob rõõmsat rahutust, laupäev toob pingelahutust. Hea tuju loojaks pühapäeval olgu see tund meelejahutust!“ Selle Uno Loobi lauldud ja Priit Aimla kirjutatud laulu saatel läks 45 aasta eest eetrisse esimene „Meelejahutaja“ – saade, mis läks Eesti raadioajalukku sellega, et parematel aegadel kuulas seda pea iga teine eestlane, imikud ja raugad kaasa arvatud.