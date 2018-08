Eesti Kunstiakadeemia uue maja saamise lõputuna tundunud saaga on jõudmas lõpule. Kas endine Suva suka- ja sokivabriku hoone just uus on? Kindlasti mitte, kuid see, mis sealsete müüride vahel toimuma saab, on lihtsast sukakudumisest kaugel. Kuigi avapidu peetakse esmaspäeval, valitses veel kolmapäeval, kui Õhtuleht EKA rektori Mart Kalmuga kohtumas käis, majas totaalne ehitusmöll, ning Kalm polnud jõudnud oma kabinetis president Kaljulaidi portreedki üles riputada.