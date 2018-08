Retrofestivali We Love The 90s teise päeva avaesineja oli Meie Mees, kes jõudis lavale lubatust pool tundi hiljem. Enne seda mängis Allan Roosileht plaate ja lohutas inimesi, et bänd tuleb varsti.

Lõpuks jõudis Meie Mees siiski lavale. "Laval on olla päris keeruline, kui sind, veel elus inimest, hakatakse suruma üheksakümnendatesse," seletas solist Aivar Riisalu.

"Bänd peab muusika tegemise siis ära lõpetama, kui üle poole bändist muusika tegemise ajal istub. Praegu ei istu," naljatas Riisalu.

Kontserdi käigus pidi Riisalu aga bändile häälekamat kaasaelamist nõudma. "Aplaus on liiga väike, me oleme ikka vanad mehed, motivatsiooni oleks vaja," julgustas ta.

We Love The 90s teine päev (Erki Pärnaku)

Ansambli Twenty 4 Seven lauljatar Li Ann tervitas publikut eesti keeles. "Kuidas läheb?" uuris ta rõõmsalt. Ansambel utsitas rahvast endaga kaasa laulma, mida ka tehti. "Suur aplaus Eestile!" kiitis lauljatar.