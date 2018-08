„Täna saab valitud rektorist ülikooli teenija, ta astub ülikooli teenistusse. Inimesed, kes teenivad riiki või rahvast on üllamad kui need, kes teenivad ainult iseennast. See on natuke laulatuse moodi, sest kui see on möödas, siis tagasiteed enam pole,“ andis Tartu Ülikooli kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar reedesel pidulikul tseremoonial ameti üle Toomas Asserile.