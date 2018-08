USA poliitik John McCaini perekond avaldas reedel pöördumise, milles teatas, et võttes arvesse oma vanust ja raske haiguse vältimatut kulgu on senaator McCain otsustanud edasisest vähiravist loobuda.

Senaator, endine presidendikandidaat ja sõjaveteran John McCain on 81 aastat vana. Eelmisel aastal diagnoosisid arstid tal agressiivse glioblastoomi ehk aju vähkkasvaja. Perekond kirjutab oma pöördumises, et senaator on pidanud vaprat võitlust ning ületanud arstide esialgsed prognoosid.

„Kuid paraku on haiguse areng ja ea peatamatu kulg oma töö teinud,“ seisab perekonna pöördumises. „Talle iseloomuliku tahtejõuga langetas ta nüüd otsuse meditsiiniline ravi peatada.“

McCaini abikaasa Cindy ja tütar Meghan tänasid nii McCaini sõpru kui kolleege, inimesi, kes tema eest on palvetanud ning eriti arste ja hooldajaid, kes McCaini tervise eest on hoolitsenud.

Cindy McCain kirjutab Twitteris: „Armastan oma abikaasat kogu südamest. Jumal õnnistagu kõiki, kes minu mehe eest sellel teekonnal hoolt on kandnud.“ Ka paljud McCaini kolleegid ja tuttavad USA poliitikamaastikul hoiavad McCaini perekonda oma mõtteis ja palveis.

No man this century better exemplifies honor, patriotism, service,

sacrifice, and country first than Senator John McCain. His heroism

inspires, his life shapes our character. I am blessed and humbled by

our friendship. — Mitt Romney (@MittRomney) August 24, 2018