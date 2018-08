1. septembrist keelustatakse Euroopa Liidus halogeenlambid, kuid kauplused võivad ära müüa laos olevad varud. Kui 2009. aastal keelustati Euroopa Liidus hõõglambid, asendades need keskkonnasõbralikema halogeenlampidega, siis tänavu septembrist ei ole pääsu ka halogeenlampidel, mis peavad teed andma veelgi vastupidavamatele ja säästlikematele leedlampidele. Ekspertide sõnul vähendab leedlampidele üleminek oluliselt elektriarveid. Leedlambipirnid kulutavad viis korda vähem energiat kui halogeenpirnid. Viimaste järk-järguline kasutuselt kõrvaldamine hoiab kokku 15 miljonit tonni süsinikkiirgust aastas, mis on võrdne Portugali aastase elektrikasutusega. Valgusallikate tootja Philipsi hinnangul on direktiiv kasulik ka tarbijaile, kes hoiavad leedlampidele üle minnes aastas kokku 124 eurot: leedlambid peavad halogeenlampidest oluliselt kauem vastu ning tarbivad vähem energiat.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul ütleb direktiiv, et kauplused võivad halogeenlampe küll müüa, kuid alates 1. septembrist neid enam sisse osta ei saa. „Praegu müüme halogeenlampe 40 protsendi ja leedlampe 60 protsendi ulatuses. Viimaste populaarsus on üha kasvav. Veel eelmisel aastal olid müügiarvud vastupidised.” Kuna trend on muutuv, on Batsi sõnul raske ennustada, kui kauaks laos allesolevaid halogeenlampe jätkub.

Hektor Lighti esindaja Ülle Jõks halogeenlampide keelustamises suurt probleemi ei näe. „Kuna me ei too valgusallikaid ise maale, siis meile see teema peavalu ei tekita. Küll teeme selgitustööd oma klientidele, miks see vajalik direktiiv on välja antud.” Jõks lisab, et kogu maailm liigub niikuinii valgustamisel leedlampide suunas ning valgustid halogeenlampide keelustamise tõttu ilma valgusallikata ei jää.