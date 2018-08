Soomes Kuopio lähistel sõitis bussi sillalt raudteerööbastele, vahendab Iltalehti. Õnnetuses hukkus neli inimest.

Kuopio ülikooli haigla sõnul on nende hoole all 20 patsienti, neist kuuel on tõsised vigastused, kolm on üliraskelt viga saanud, ülejäänud kannatanute vigastused on kergemad. Õnnetuses hukkus kohapeal kolm inimest, üks kannatanu suri kiirabiautos. Haiglasse toodud inimestele ja hukkunute lähedastele on juba organiseeritud psühholoogiline tugiteenus.

Vigastatute seas on ka bussijuht, 1951. aastal sündinud meesterahvas. Kõik bussireisijad olid Rootsis elavad soome pensionärid.