Ulmeautor Triinu Meres, kelle sulest on ilmunud kaks romaani ja ports lühijutte-novelle, peab rutiini heaks abimeheks. „Minu norm on „kirjuta 200 sõna päevas“. Seda on hästi vähe. Paar lõiku. Isegi mitte pool lehekülge. Aga kui sa pidevalt seda tempot hoiad, on sul aastaga romaan,“ täheldab ta. Lugude kirjapanek ise on samas kõike muud kui rutiinne – mis täpselt saama hakkab ja mis tegelased mängu tulevad, selgub alles asja käigus.