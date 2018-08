"Grey anatoomia" meesiluduse Jesse Williamsi kähmlus eksabikaasaga jätkub. 37aastane näitleja pole nõus, et ta peab lahutuse järel oma lastele iga kuu 50 000 elatist maksma.

People'i andmeil jättis teletäht hiljuti California ülemkohtusse dokumendid, milles palub elatisraha suurust vähendada.

Williamsil on Aryn Drake-Leega tütar Sadie ja poeg Maceo. Jaanuarist maksab ta eksabikaasale iga kuu ligi 51 000 dollarit elatist. Juunis anti Williamsile korraldus maksta nüüdsest iga kuu 50 000 ka oma laste toetuseks.

Kohtu arveametniku teatel teenib Williams iga kuu üle 521 000 dollari.

Drake-Lee ja Williams tutvusid, kui noormees alles unistas näitlemisest ja tegutses New Yorgis õpetajana. Kinnisvaramaaklerist eksabikaasa on kinnitanud, et ta pidas Jesset aastaid üleval, kui too näitlejana karjääri püüdis teha. Williams andis lahutuse sisse mullu aprillis.