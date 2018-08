Viimastel nädalatel on Vabaerakonnas toimunud käärimine: alles maikuus erakonna juhiks saanud Andres Herkeli asemel soovitakse näha aseesimees Kaul Nurme. Neljapäeva õhtul tegid viis juhatuse liiget ettepaneku, et Herkel lahkuks esimehe kohalt ning tema asemel võtaks erakonna juhtimise ajutiselt üle Kaul Nurm. Kui Herkel ettepanekuga nõus ei olnud, otsustas juhatusest lahkuda Jaanus Ojangu. Olukord Vabaerakonnas on murelikuks teinud ka Elo Lutsepa, kes saatis reedel erakonna liikmetele kirja, kus avaldas kahetsust, et juhatuse koosolekul oli kaasa mõtlevaid ja kuulavaid erakonnakaaslasi suhteliselt vähe kokku tulnud.

"Eilsel koosolekul tegi mulle kõige rohkem haiget see, et meie, kes me kutsume väljast inimesi meie vabal platvormil kandideerima, sildistame oma inimesi, kes julgevad muret väljendada erakonna praeguse seisu ja tuleviku pärast mässajateks, erakonna lõhkujateks, ütleme, et nad ei soovi koostööd teha. Miks meiega siis ei liitu neid suuri kuulsaid nimesid? Kas teid ei tee see rahulolematuks?" küsib Lutsepp.

Ta tõi välja, et eilsel koosolekul rünnati alusetult Heli Künnapast, kes oli varem erakonnale murekirja saatnud. "Paneme laua taha istuma ja aru andma, häbiposti, viskame välja ja muud sellised sõnad, mis eile koosolekul lendasid, olid ikka meie erakonna nime ja aadetega absoluutselt sobimatud," rõhutab Lutsepp. "Olgu siis kõigile teadmiseks, et tegime Jaanus Ojanguga selleks, et rahustada pingeid erakonnas ja taastada koostööõhkkond, erakonna esimehele ettepaneku tagasi astuda ja kuni erakorralise üldkoosolekuni anda erakonna juhtimine üle Vabaerakonna aseesimehele Kaul Nurmele, kellele toetub suur osa meie programmilistest põhimõtetest, kellel on suur juhtimiskogemus ja selge tahe muuta olukorda poliitilises võitluses, mida eelseisvad valimised kindlasti on. Meid toetasid ka Monika Haukanõmm ja Vahur Kollom ja vajab märkimist, et Kaul Nurm on ka valmis seda vastutust võtma.

Ettepanek ei leidnud isegi mitte kaalumist," kirjutas Lutsepp. Ta lisas, et kuigi Jaanus Ojangu astus eile juhatuse liikme kohalt tagasi, hoiab teda seda tegemast asjaolu, et oli nõus asuma tegevusse esinduskogu eestseisuses. "Kui ma lahkun juhatusest, siis pean ka esinduskogust lahkuma. Kuna esinduskogu on kogu tema eksisteerimise ajal kuulutatud mõttetuks laadaks, ehkki just seal on kinnitatud erakonna poliitilised otsused ja sõnumid ja see on koht, kus me just nimelt saame kõik sõna, et arutada erakonnale olulisi teemasid. Aga kui meie ettepanek rahu saavutada erakonnas tõesti on nii vastuvõetamatu, siis kindlasti võtan ka mina juhatuse liikmena vastutuse ja taandan end juhatusest."