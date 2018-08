Austria riigiraudtee Twitteri leht jagab fotosid meesterahvast, kes otsustas Austria alpides rongile tulla koos sõbraga - hobusega.

Mees hobusega seisis üsna rahulikult, samal ajal kui teised reisijad uudishimulikult neljajalgsest rongissõitjast pilte klõpsasid. Mees väitis, et eelmisele rongile teda koos hobusega ei lubatud. Ka sellest rongist pidi ta järgmises peatuses siiski lahkuma.

Ehkki Austria raudtee võttis Twitteris asja naljaga, meenutasid nad sõitjatele siiski ka, et rongidesse on lubatud kaasa võtta vaid väikeseid loomi ja nii, et nad teisi reisijaid ei häiriks. Hobused paraku siiski lubatud ei ole, kui nad just ei ole kiik- või kepphobused.