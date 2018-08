Nagu eestlastel kombeks, lõi isegi üheslaulmine rahva hoopis kahte lehte – kas piletiraha küsimine oli sünnis või märk riigi ahnusest ja kitsikusest? Varasemaid augustilaulmisi on saanud küll piletirahata korraldada. Nurin piletiraha üle annab siiski signaali, et majanduskasv ei pruugi olla siiski paljude inimesteni jõudnud. Sama kinnitab ka rüsin piletita maakonnabussides.

Kui Vabaerakonna eesotsast on läinud Artur Talvik ning kohast võib ilma jääda ka Andres Herkel, siis milline peaks olema valija motivatsioon sellist pidevalt mesilasperena sülemlevat väikeerakonda eelistada? Elu läheb põnevamaks, kui Talvik flirdib juba uue poliitjõu loomise mõttega, riigikokku hakkavad pürgima teisedki uued tulijad ning oma kohta valib ka Indrek Tarand.

EV200 parteiks

Nagu arvata oligi, muutub EV200 parteiks. Sest milleks lihtsalt niisama koos käia, asju arutada ja leida, et kõik on halvasti, kui võib käised üles käärida ja ise paremini teha. Lahtine on vaid, et mida teha tahetakse, kes on selle ettevõtmise taga, kas leitakse ka häältemagneteid ja suudetakse erakonna rajamiseks vajalikud 500 liiget kokku saada.

Kambad võtsid võimu