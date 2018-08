Debüütalbumi väljaandmiseks valmistuv Noah Cyrus (18) lubab laulda oma võitlusest ärevuse ja depressiooniga.

"See plaat räägib peamiselt mu senistest emotsioonidest ja mu ärevusest, sellest, kuidas ma olen võidelnud depressiooniga ning kuidas need tunded on tegelikult lubatud," ütles Miley Cyruse noorem õde väljaandele L'Officiel USA.

Noah' sõnul kiputakse sotsiaalmeedias inimesi kritiseerima ja pilkama. "Kui sul on depressioon või ärevus või paanikahoog, tembeldatakse sind hulluks. Laulan sellest ja kurbusest ja emotsioonidest ja sellest, kuidas sa ei suuda oma tundeid ignoreerida."