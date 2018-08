Pühapäeva öösel pussitas kurjategija Tallinnas Lasnamäel bussipeatuses noormeest. Politsei palub pealtnägijate abi.

Politsei sai 19.augustil kell 23.30 väljakutse Tallinnas Paasiku tänavale, kus esmase info kohaselt rünnati noort meest. Patrullpolitseinike jõudes andsid meedikud esmaabi 19-aastasele noormehele, keda oli Narva maanteel Katleri bussipeatuses noaga löödud. Meedikud viisid mehe haiglasse. Ta viibib hetkel arstide järelevalve all, tema seisund on stabiilne.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust raske tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel. Tänaseks on kriminaalpolitseinikud läbi vaadanud mitmeid turvakaamera salvestisi ning vestelnud tunnistajatega. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kummi sõnul tekkis seni kogutud andmetel sõnavahetus omavahel võõraste noormeeste vahel. „Arusaamatus eskaleerus kiiresti füüsiliseks konfliktiks, kus üks osapool lasi käiku noa. Hetkel on teada, et lööja võis olla nooremapoolne meesterahvas, kes rääkis vene keeles. Ründajal olid seljas tumedad riided,“ selgitas Kumm.

Politsei palub kõigil, kes kuritegu pealt juhtusid nägema või omavad muud informatsiooni, mis võiks uurimisele kaasa aidata, helistada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5883 6465 või kirjutadapohja.isikuvihje@politsei.ee.