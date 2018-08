Kommunismiohvrite memoriaali äsjane avamine ning Vabamu ekspositsiooni hiljutine värskendamine on otsekui kinnitus lausungile, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Mündi teine pool on aga küsimus, kas nüüdsest on kindel, et rajad memoriaali ja muuseumini enam eales ei rohtu? Selle küsimuse võiks suunata haridusministeeriumile – kas memoriaali ja Vabamu ühiskülastused peaksid olema kõigi koolide ja klasside jaoks kohustuslikud?

Selline rõhuasetus pole sugugi kohatu, sest üle ilma käiakse näiteks holokaustiga seotud paikades tõepoolest koolide kaupa. Ja kui kaitseväes tuleb isamaalist kasvatustööd alustada ajateenijaile hümni sõnade õpetamisest, siis - mida on küll seni tehtud?

Muidugi tekitaks kohustuslikkus võrdluse nõukaajaga, kui tollal oli osavõtt paljudest ideoloogilise värvinguga üritustest kõigile peale sunnitud. Veel hiljuti viis ühe vene kooli juht oma õpilasi Maarjamäe muuseumi punalippude alla pildistama ja vene koolide õpetajad organiseerisid tundide ajast lillepanekut pronkssõduri juurde. Kuidas need noored saavad aga teada, et ajalugu võib näha ka teisiti?

Omaette teema on mõistete lahjendamine ümbernimetamiste abil, kui kommunismiohvrite memoriaali asemel taheti rajada ebamäärasem terroriohvrite mälestuskoht ning okupatsioonimuuseumist sai veelgi ebamäärasem Vabamu.

Paljudest kahtlustest hoolimata on aga näiteks uus ERM saanud paljude koolide ja klasside sihtkohaks, nagu on kinodes vaatamas käidud ka märgilise tähendusega filme (“1944“, „Seltsimees laps“). Asjade loomulik käik oleks, et samamoodi – ilma kroonulikkuse surveta – leiavad koolid tee ka uue memoriaali ja Vabamuni.