Viini kohus mõistis eluks ajaks vangi 22aastase afgaani Hikmatullah S.-i, kes tappis mullu 18. septembril Austria pealinnas kooliteel olnud noorema õe Bakhti 28 noahoobiga, vahendab Kronen Zeitung.

Kui esialgse info järgi oli ohver 14- ja pussitaja 18aastane, siis uurimise käigus selgus, et tegelikult oli Bakhti 17- või 18aastane ja tema mõrvarist vend mullu septembris vähemalt 21 aastat ja kolm kuud vana.

Pärast õe tapmist põgenes afgaan sündmuskohalt, kuid andis end varsti ise politseinikele üles. Hikmatullah tunnistas, et tappis õe noahoopidega, sest too oli määrinud perekonna au. „On hea, et ta on surnud,“ ütles mõrvar politseinikele. Perekond heitis Bakhtile ette kodust lahkumist ja elamist noorsooameti varjupaigas.

Mõrvatu ja mõrvar pärinevad afgaani suurperekonnast. Perepea saabus Afganistanist Austriasse juba mitu aastat tagasi. Naine, kaks tütart ja kaks poega järgnesid talle aja jooksul. Kaks poega sündisid aga juba Viinis. Austria võimud rahuldasid perekonna asüülitaotluse.