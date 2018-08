Retrofestivalil We Love The 90s astusid eile üles posu Eesti tuntuid artiste, kes ka 90ndatel ilma tegid. Palusime neil meenutada helgemaid hetki muidu pööraseks peetud 90ndatest. Artistid ütlevad kui ühest suust, et 90ndatel esineda oli ikka hoopis teine tera kui nüüd.

"Need rahvamassid olid lihtsalt kolossaalsed!" meenutab Marju Länik 96ndal aastal toimunud suvetuuri, mille käigus ta lausa 22 kontserdi andis.

Allan Roosilehel on kõige ehedamalt meeles vanameistrite Ivo Linna, Jaak Joala ja Tõnis Mägi antud kontserdid, millele rahvas lausa pisarsilmil kaasa elas.

