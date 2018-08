Õhtuleht külastas eile Tallinna Lauluväljakul toimuvat retrofestivali We Love The 90s, kus astusid lavale ka Eesti armastatuimad artistid. Uurisime nendelt, millised on nende kõige pöörasemad mälestused meeletutest 90ndatest. Allan Roosilehe sõnul ei saa ta kõige metsikumaid asju avalikult välja öelda, sest siis läheks nii mõnigi abielupaar lahku!

A-Rühma liikmed Cool D ja Kozy nendivad, et ega neil 90ndatest palju meeles polegi, sest sel ajal sai kogu aeg purjus oldud, kuid siiski oli tollane artistielu hulga pöörasem kui nüüd. Kozy sõnul sponsoreeris hiphoprühmitust Must Q isegi trussikufirma, kuna oli teada, et trussikud tuli kontserdi andes mingi hetk välja vahetada...

