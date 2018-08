"Issand, see habemesaaga!" hõikab esmaspäeval "Terevisiooni" juhtima hakkav Owe Petersell, kes alles neljapäeval lasi seda natukene lühemaks lõigata.

Esmaspäevast "Terevisioonis" saatejuhina alustav Petersell ei osanud oodatagi, et tema habe nii suure tähelepanu osaliseks saada võiks. "Natukene üllatav, et see teemaks on ja praegu pigem arvan, et seda habet varsti pole," ütleb ta Õhtulehele, nentides, et on tähelepanust lihtsalt pisut väsinud.

(Kairit Leibold / ERR)

Tähelepanu ei kurvastada teda ning habeme mahaajamise põhjuseks pole otseselt avalikkuse surve. "Aga ma ise arvan, et kuna see on nii palju teemaks olnud, siis aitab ka praegu," ei heiduta Peterselli keerisena lahvatanud diskussioon habeme sobilikkuse üle.