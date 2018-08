Rukki kanali hooldussüvendustööde hanke võitnud Insenerehituse AS alustas ööl vastu 24. augustit vajalike tuukritöödega, et eemaldada kanalist suuremad kivid ja esemed.

Plaani järgi jätkavad tuukrid tööd ka täna öösel, ent kõik sõltub ilmast, mille tingimusi hinnatakse jooksvalt kohapeal. Kõiki töid tehakse parvlaevagraafiku välisel ajal, et mitte segada laevaliiklust.

Kui tuukritööd on valmis, siis alustab Insenerehituse AS vajalike hooldussüvendustöödega. Vastavalt väljastatud vee erikasutusloale peavad kõik tööd olema tehtud käesoleva aasta 15. oktoobriks. Rukki kanali süvendus- ja hooldustööde eesmärk on saavutada kanali minimaalseks sügavuseks 5,2 meetrit, mis tagaks parvlaevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel ka madala veetaseme korral. Sügavused on arvestatud uue kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli alusel.