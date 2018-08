Enne lahkumist jõudis kitarrist mängida siiski kolmel albumil ning just tema on see, kes hiti "Sweet Home Alabama" alguses loeb "one, two, three".

Ansambel läks laiali 1977 pärast lennuõnnetust, milles olid hukkunud kolm liiget eesotsas Van Zantiga. 1987 tuli Lynyrd Skynyrd uuesti kokku, solistiks sedapuhku Van Zanti noorem vend Johnny. Siis oli taas kambas ka Ed King.