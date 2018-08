Michael Jacksoni Tallinnasse toonud Lauri Laubre meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et tal tuli popikuningaga tehingu sõlmimiseks tuli tal välja käia suurusjärgus miljon dollarit.



"Käisin Saksamaal tema lähedase partneri Marcel Avramiga kohtumas ja ta lubas, et kui ma raha kokku saan, siis see kontsert tuleb," rääkis Laubre.



"Rääkisin Ühispangale ja nad olid kohe nõus meid toetama. Aga juhtus nii, et Marcel oli oma agentuuriga nii usalduslikud, et me sõlmisime lepingu ära, teatasime kontsertist ja siis läks paugust piletimüük käima. Täna poleks see mõeldav, et artist kuulutatakse enne välja, kui mingit raha pole makstud. Aga toona oli nii, et kui mult lõpuks raha küsiti, oli mul see piletimüügist juba ammu koos. Pangahaldur oli veidi solvunud, et miks ma pangast raha ei võta."



Ent miljoni dollariga Jacksonile kulud ei piirdunud, ka ettevalmistusteks läks üüratu summa. Just Jacksoni kontserti piletite müümiseks loodi Piletilevi süsteem. Probleeme oli ka lauluväljakuga, mis oli toona kaetud puupinkidega. "Kui Jacksoni turvaülem käis kohal, siis öeldi, et need pingid kaovad või seda kontserti ei tule. Need pingid oleks võinud tuua kaasa luumurdude mäe. Seletasime seda rahulikult, aga kedagi ei huvitanud. Õnneks ütles toonane Tallinna linnapea Ivi Eenmaa, et see kontsert peab siia tulema ja andis korralduse lauluväljak korda teha. Muidugi tehti see kõik meie raha eest. Kokku läks umbes kolm miljonit krooni ja lisaks muidugi väljaku rent."

Vastuseis Jacksoni kontserdile

Laubre sõnul ei võtnud kõik juba toona skandaalide keskmes olnud popikuninga kontserdi ideed sugugi avasüli vastu.



"Toonane Eesti üldlaulupeo direktsiooni juht Ilmar Moss oli kategooriliselt selle kontserti vastu. Ta ütles, et see on püha paiga rüvetamine, siin peetakse ainult laulupidusid ja mingisugused pervod siia hüppama ei tule. See oli ikka täielik hullumaja. Lauluväljaku juht Riho Rõõmus püüdis seda seisukohta istungitel kuidagi pehmendada," rääkis Laubre.



Muusikaajakirjanik Erik Morna meenutas, et vähemalt kohalikus mõistes tekkis suur skandaal ka ühest Õhtulehe reklaamist. "Kujundaja oli sinna pisikeste tähtedega lisanud kirja "Michael Jackson on pervert"."



Laubre tunnistas, et oli hirmul, et nädal enne kontserti tehtud vimka võib suurürituse väärata. "Tavaliselt need asjad ei lõpe hästi. Kui keegi ikka selgelt tüli norib ja artist tunneb, et teda mõnitatakse, siis ta võib rahulikult selle asja tühistada. Minu kui promootori ülesanne oli võtta ette sammud, et artist näeks, et me kaitseme teda. Sellest mingit jama ei tulnud, aga oht oli kogu aeg olemas."