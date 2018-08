Küsimus, kas väikelapsi tuleks teatrietendustele kaasa võtta, kütab kirgi. Laulja ja omanimelise nukuteatri looja Anne Velli kommenteerib Facebookis Madis Millingu postituse all ning leiab, et lapsed pole süüdi, kuid lapsevanemad on kasvatamatud. "Teen lasteteatrit juba 25 aastat ja usun, et võin sõna võtta," alustab Velli ja toob paar näidet lastest etenduse publiku seas. "Aastaid tagasi tuli mul viia oma lapse klass riiklikusse nukuteatrisse vaatama Sookoll ja Sisalik. Siis ma esmakordselt tundsin seda lastevanemate vastutamatust - saal sumises terve etenduse aja - ja vahepeal läks asi ikka päris hulluks. Paar titakest röökisid või hing välja ja etendusest ei kuulnud ma pooltki. Ise mõtlesin, et vaesed näitlejad, ma ei tea, mina oleks vist näitlejana lausa nutma hakanud," tõdeb Velli ning lisab, et neid nutmahakkamise tundeid on ta saanud kogeda väga palju.

"Kord kutsuti meid ühe lasteaia avamispeole ja see toimus õues hoone sissekäigu ees, asfaldil. Olime just saanud kolmandiku peale etendusega, kui tuli meie ette asfaldile üks nii umbes kaheaastane tegelane, suur plekist auto kaasas ja hakkas sellega meie jalge ees edasi-tagasi müristama. Ülejäänud publik oli pahane, sest kuulda polnud enam midagi ja emme vaatas kõike heldinult pealt. Kannatasin mis kannatasin, lõpuks tegin märkuse, jättes oma teksti katki," kirjeldab Velli.

Kolmas näide on lauljal jõuluetendusest. "Teeme just jõuluetendust, kui äkki vaatan, üks väike kratike jookseb saalis,minu etenduse jänes kõrvapidi pihus. Millal ta sinna lava taha sai," imestab Velli. "Peale sünnituskoolituse peaks tegema sundusliku koolituse ka lapsevanematele, et kuidas ja kus ennast ülal pidada peale lapsukese sündi." Laulja sõnul peaks igal pool, olgu etendus milline tahes, vaatajad austama nii publikut kui näitlejaid. "Ka lasteteatrite näitlejad on artistid ja vaid inimesed. Loomulikult lapsuke pole süüdi, kui ta on rahutu ja ei püsi paigal, aga iga lapsevanem tunneb ja teab oma last kõige paremini ja käitub ka ühiskondlikus ruumis vastavalt. Ma ei teeks oma tööd juba nii kaua kui ma lapsi väga ei armastaks ja tundub, et nemad armastavad mindki. Nii et emmekesed, mõelge selle üle, mis sobib ja mis ei ja ongi kõik hästi!"