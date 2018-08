Meelelahutusärimees Lauri Laubre meenutas Vikerraadio muusikasaates "Aeg peatub", et Haapsalus 1994. aastal uksed avanud ööklubis Africa sõlmis ta hulgaliselt tutvusi, mis olid hilisemas äritegevuses kasulikud.



"Africa oli läänelikum ja pakkus meelelahutuse mõttes uut kvaliteeti. Meil oli seal ka striptiisiklubi ja kasiino, mis oleks praegu ööklubides mõeldamatu," meenutas Laubre peokohta, mis meelitas ligi toonast eliiti. "Ma ei olnud ju mitte keegi. Olin muusik, kes oli tükk aega oma maailmas elanud ja ei tundnud kedagi. Seal sõlmitud tutvused määrasid tulevikus palju."



Laubre lisas, et Africa jäi silma ka kuritegelikule kontingendile. "Nad käisid kasiinos mängimas ja kaotasid õhtu jooksul raha ning leidsid, et kui nad maksavad, siis peaksime me kasiinot kauem lahti hoida. Aga ma olin äärmiselt konkreetne ja julgesin nendega otsaesiseid kokku panna. Ähvardati küll ja oli tavapärane, et leidsin hommikul oma auto esi- või tagaklaasist kivi."



Tõsisema katusepakkumisega seisis Laubre silmitsi pärast seda, kui 1996. aastal avas Tallinnas uksed ööklubi Dekoltee. "Siis oli nagu filmis. Tuli käia kuskil Lasnamäe tühermaal asju klaarimas ja olen ka püssitoru ees seisnud. Aga enesekindluse ja tolleaegsete sõprade toel suutsime kõige raskemaid olukordi vältida."