Muusikutest abielupaar Jalmar ja Sandra Vabarna, keda teame muusikakollektiivist Trad.Attack! said 24. juulil lapsevanemateks. Nüüd avaldasid nad ka oma pisipoja nime, milleks on kenasti kõlav Villem!

Kuigi Sandra Vabarna avalikkusele ei raseduse ajal ega pärast seda midagi ei jaganud, on Jalmar see, kes Instagrami teel vahel oma pereelu tegemisi jagab. Nii ka seekord, mees andis Instagram-story vahendusel teada, et tema poeg on nüüd juba ühe kuu vanune ning poja nimeks on Villem.

(kuvatõmmis/ Instagram:jalmarvabarna)

Ilusat minisünnipäeva väiksele ja palju jõudu vanematele!