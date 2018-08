Nõnda lihtsustades tahaks ju kohe vaidlema hakata ja öelda, et kas see tähendab, et ma ei tohi enam pastat süüa, kui ma Itaalia ajalugu põhjalikult ei tea. Nii lihtne see aga siiski pole. Probleem on siiski selles, kui võetakse kultuuriline element kontekstist välja ja kasutatakse seda siis kas raha teenimise (mood) või meelelahutuslikel (halloween) eesmärkidel.

Põhimõtteliselt, nagu nimigi väidab, on tegemist olukorraga, kus dominantne kultuur võtab elemente vähemuskultuurist ja kasutab neid endale kasu teenimise eesmärgil, ise samal ajal kultuuri mitte süvenedes või seda mitte austades. Tihti juhtub ka nii, et see inimene ise arvab, et ta austab seda kultuuri, aga see ei loe, kuna vähemuskultuur võib siiski tunda ennast solvatuna, ja seda ei tohiks juhtuda. Seda peaks kindlasti eristama kultuuride võrdsest vahetamisest või austamisest.

Viimastel päevadel olen süvenenud sellisesse teemasse nagu kultuuriline omastamine (cultural appropriation) ja mida rohkem ma sellesse süvenen, seda segasemaks see kõik läheb. Ma ei tea, kas te olete selle teemaga ka ise tuttavad, aga ma siis veidikene räägin, mis asi see on .

Näiteks, kui joogastuudiosse on suurelt maalitud Om-märk, kuid seda on tehtud valepidi. See oli näide, mis pani mind teemasse aina sügavamalt sukelduma. Oma joogastuudio "It’s Yoga Tallinn" avamise tõttu tundsin ennast kohe puudutatuna, kuna ei taha sattuda olukorda, kus solvan pahaaimamatult kedagi, kelle kultuurist ma vähemalt enda arvates lugu pean. Siinkohal mõtlen siis India kultuuri.

Jooga on selles mõttes hea näide, et see on tänaseks päevaks nii ära läänestatud. Vähe sellest, et joogastuudioid tekib iga päev aina juurde, on Instagram täis ilusaid valgeid peenikesi tüdrukuid, kes kaljunukkidel keerulisi poose sisse võtavad. Mis selle juures on häiriv, ongi see, et paljud nendest tüdrukutest ei tea jooga ajaloost midagi ning on eemaldanud joogast kogu jooga olemuse – jättes alles vaid füüsilise osa – asana ehk asendi.

Jooga ei ole ainult poos. Seega kui saa teed joogat ilma joogafilosoofiata, siis ära kutsu seda joogaks. Ka minu arust on tore vahel võimelda hantlitega, partneriga, räppmuusika taustal, kuid kui ainukene eesmärk on saada vormi, siis see ei ole jooga, see on võimlemine. Lisaks on jooga mõeldud kõigile. See tähendab, et kui sa kuuled joogaklassis lauseid, mis tekitavad sus tunde, et sa oled läbi kukkunud, siis pigem lahku sealt. Jooga ei häbista erinevate kehade, nahavärvi ja usuga inimesi ega tee neil vahet.

Oh, neid aspekte tegelikult on veel ja nagu ma ütlesin, siis see teema läheb aina keerulisemaks, kui ma seda uurin. Ka minul on siin palju õppida ja teha ümberkorraldusi. Eriti, kuna ma avan oma stuudio, mis lisaks jooga õpetamisele võiks mulle ka vähemalt mingil hetkel tuua leiva lauale. Ja siin tulebki mängu see, miks see kõik muutub keeruliseks, sest jooga ei tohiks iial olla lihtsalt rahateenimisvahend.

