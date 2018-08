Tõenäoliselt on iga inimene vähemalt korra oma elus kokku puutunud õnnemängudega – kes on mänginud bingo lotot, kes ostnud kiirloterii pileti, kes keerutanud slotimasina rullikuid. Õnnemängude ettearvamatus on inimesi kütkestanud juba aastasadu ning nende populaarsus ei kao ilmselt mitte kuhugi ka lähitulevikus.

Olles niivõrd levinud temaatika, on aja jooksul erinevate õnnemängude kohta ringlusesse läinud ka mitu müüti, mida paljud inimesed usuvad tänase päevani. CasinoShark avaldab alljärgnevalt 7 sellist müüti – kas ka sina usud mõnda neist?

1. Müüt: õnnemängud on fikseeritud tulemustega

Paljud mängijad usuvad, et kaardimängus jagatavad kaardid on ette määratud, ruletiratta keerutused paika pandud ning kõik muud õnnemängudega seonduvad tulemused enne mängimist selged.

Tegelikult toimivad aga kõik internetimängud juhuslike numbrite generaatori ehk keeruka algoritmi põhjal, mis loosib tulemusi täiesti juhuslikult – isegi mängukorraldaja ei tea, milline võib tulemus olla.

2. Müüt: sa saad kasutada „strateegiaid“ võitmiseks

Tulles tagasi eelmise punkti juurde, siis õnnemängud on tõesti sajaprotsendiliselt õnnemängud – tegemist on juhuse alusel töötavate mängudega, kus pole võimalik tulemusi kuidagi enda kasuks kallutada. Kuigi paljud võivad väita, et on olemas nii-öelda kindlaid strateegiaid, siis on see täiesti vale. Isegi pokkeris on oma osa õnnel, mitte oskusel.

3. müüt: lotopiletite müüjad teavad, millised on õnnepiletid ning annavad need oma sõpradele

Ükskõik, kas tegemist on bingo loto piletite või kiirloteriiga, on selge, et müüjal pole mitte mingil juhul võimalik teada, milline pilet on võitev. Kiirloterii puhul on väljad kaetud kraabitava kihi all ning võitvad piletid pole kuidagi märgistatud. Samamoodi ei saa ette ennustada bingo loto piletite tulemusi, kuna bingopallid loositakse stuudios täiesti juhuslikus järjestuses.

4. müüt: kihlveokontorid teavad mängude tulemusi enne mängude lõppu

Ka spordiennustuste korraldamisega tegelevad kihlveokontorid ei saa teada mängude tulemusi, sest isegi spordimatšidel osalevad tiimid ei tea, kuidas mäng kulgeda võib. Iga osaline annab endast võistlusel parima, kuid see, kes võidab, ei saa olla kunagi teada enne mängu algust.

5. müüt: kui kaotad raha, saad selle tagasi võidetud varem või hiljem

See on üks kõige levinumaid ning ka kõige hullemaid müüte, mida üldse võib õnnemängudega seoses uskuda. Kuna õnnemängus sõltub võitmine juhusest ning puuduvad igasugused nii-öelda „mustrid“, ei tohi kunagi mängida eesmärgiga raha teenida või saada kaotused tagasi. Suurima tõenäosusega kaotad selle eesmärgi jahtimisel veel rohkem raha. Fakt jääb faktiks: õnnemängud on juhuslikud.

6. müüt: kui tunned mängu hästi, on võimalik rohkem võita

Seda müüti kipuvad uskuma pokkerimängijad, kes arvavad, et suudavad oma oskustega mängu tulemusi kallutada. Kuigi pokkeris võib olla oma osa oskustel, ei saa keegi ette ennustada seda, millised kaardid kätte satuvad. Seega ei pruugi puhtalt oskustest küllalt olla. Teiste õnnemängude puhul ei olene aga oskustest mitte midagi.

7. müüt: mida suuremalt panustada või mida rohkem lotopileteid osta, seda suurem võiduvõimalus

Ka selle müüdi puhul on tegemist eksiarvamusega, mis põhineb vääral matemaatikal. Mängijad tuginevad tõenäosusteooriale ja usuvad, et mida rohkem kordi panustada või mida suuremate summadega panustada, seda suurem on võiduvõimalus. Tegelikkuses aga sõltub kõik siiski juhusest.

Õnnemängude puhul ei tohi kunagi unustada nende olemust: tegemist on meelelahutuslike mängudega, kus võib vahel võita, kuid kus võidud pole mitte kunagi garanteeritud isegi vähimal määral. Mängi alati õnnemänge mõistusega ning ära panusta kunagi üle oma võimete.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!