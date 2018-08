Quentin Tarantino ja tema kauase muusa Uma Thurmani suhted on pärast 2003. aasta filmi "Kill Bill 2" teravad olnud. Nüüd aga paistab, et loometandem on ära leppinud - miks muidu lubaks Uma oma tütre Quentini uude filmi. Thurman (48) paljastas hiljuti, et "Kill Bill 2" võtetel elas ta üle autoavarii, mille süüdlaseks peab otseselt Tarantinot (55). Too käsutanud ta logu autoga ohtlikku trikki tegema ning püüdnud pärast kõike kinni mätsida. Nüüd paistavad erimeelsused olevat seljatatud: Tarantino võttis Deadline.comi andmeil oma uude filmi mängima Thurmani ja tolle eksmehe Ethan Hawke'i tütre Maya Hawke'i.

20aastane staarivõsuke ("Väikesed naised") on järjekordne kuulsus, kes "Pulp Fictioni" lavastaja uues filmis "Ükskord Hollywoodis" ("Once Upon A Time In Hollywood") kaasa lööb. Peaosades on Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ja Margot Robbie, kõrvalosades Al Pacino, Kurt Russell ja Dakota Fanning.

Linateos on juba ette ohtralt kõmu tekitanud: nimelt hargneb tegevus ajal, mil Charles Mansoni jõuk mõrvas võikalt kineast Roman Polanski lapseootel naise Sharon Tate'i ja veel mitu inimest. Tarantino linateos keskendub kahele mehele, kes 1960. aastate lõpus näitlejanna Sharon Tate'i kõrvalmajas elasid. DiCaprio tegelaskuju Rick Dalton on endine vesterniseriaali täht, Pitti tegelaskuju Cliff Booth tema kauane kaskadöörasemik.