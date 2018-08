Raamatukodu kutsel kohtusid sel nädalal poolsada Eesti kirjastajat ehitusjärgus T1 Mall of Tallinn ostukeskuses tulevases Raamatukodu raamatupoes, mis avatakse plaanide kohaselt käesoleva aasta oktoobri lõpus.

„Sellest saab kirjastajate oma pood, kus kõige tähtsamal kohal on raamat,“ ütles Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar sissejuhatuseks. Raamatukodu loojad tutvustasid kaupluse kontseptsiooni ja tulevast väljanägemist ning kutsusid kõiki kirjastajaid oma raamatuid uude poodi müügile tooma.

Kohaletulnutest leidis Ekspress Grupi raamatukirjastuse Hea Lugu tegevjuht Tiina Kaalep, et sellest poest võiks kujuneda paik, kus raamat on aukohal ja ei pea termoste ja patjadega riiuliruumi pärast võitlema. „Seda poodi tehakse vanas heas vaimus raamatupoena ja mina küll usun, et tal on just sellisena edu,“ arvas Kaalep.

Kirjastuse Varrak juhi Priit Maide sõnul täidab Raamatukodu raamatupood kirjastajate ammuse soovi luua keskkond, kus ostja ja lugejaga otse suhelda. Ta ootab, et Raamatukodu kauplus T1 keskuses tooks juurde ka uusi raamatuostjaid ja -lugejaid.

Üritusel osalenud Hans H. Luige sõnul on tal väga hea meel, et kirjastused on ühe suure asja käima lükanud: „Loodan, et sellest saab raamatuäri rõhuga sõnal „raamat”.“

400-ruutmeetrise kõrge ja valgusküllase ruumi kujundavad hubaseks müügi- ja kohtumispaigaks sisearhitektid Kard Männil ja Eveli Alliksoon.

Raamatukodu hakkab müüma enamiku Eesti kirjastuste raamatuid.

Raamatukodu asutasid neli kirjastust: Koolibri, Pegasus, Pilgrim ja Tammerraamat.